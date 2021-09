Très décevants, les Rennais ont été battus ce dimanche à domicile par Reims 0-2 en marge de la 5e journée de Ligue 1. Très mécontent avec ce résultat, Bruno Génésio n’a pas hésité à le faire savoir.

« Pour l’instant, je l’explique par une fébrilité que je ne parviens pas à comprendre, par contre. Je ne comprends pas pourquoi une telle fébrilité qui nous a rendus très mauvais techniquement dans nos choix, nos contrôles et nos passes. On a perdu énormément de ballons, qu’on a rendus trop facilement à Reims. L’entame de seconde période est plutôt bonne. Et après, il y a eu des attitudes que je n’ai pas appréciées parce qu’on a très vite lâché et on a attendu que la fin du match arrive en subissant énormément. C’est plus ça qui m’inquiète. On n’a rien vu défensivement, offensivement. On n’a pas vu de dédoublements, de changements de rythme. J’ai limite honte vis-à-vis de notre public qui était encore une fois venu en nombre, sachant qu’il y a un match jeudi (Tottenham en Ligue Europa Conférence, ndlr). On réglera tout ça entre nous demain.

Il y a des choses que je ressens et si cette semaine, j’ai un peu rué dans les brancards, c’est que j’avais un ressenti. Je ne savais pas qu’on pouvait descendre à un si bas niveau. On est tous responsables. Le premier, c’est moi. Mais on va trouver des solutions pour afficher un autre visage. On n’a pas joué en équipe. Demain, on avait repos mais on viendra au stade pour s’expliquer de tout ça. Peut-être que je n’emploie pas les bons mots dans ma causerie. C’est à nous de trouver les solutions et à nous de prendre les bonnes décisions« , a terminé le technicien français, très remonté.