Alors que Benjamin Bourigeaud vient d’atteindre la barre des 200 matchs disputés avec le Stade Rennais, son ancien coéquipier Adrien Hunou en a profité pour lui rendre hommage.

Tandis qu’Adrien Hunou s’est arrêté à 160, son ancien coéquipier Benjamin Bourigeaud a lui joué son 200e match avec le Stade Rennais samedi dernier, face à Lens. Et à cette occasion, Hunou, qui formait un duo très complice à Rennes avec Bourigeaud, a tenu à saluer cette performance : « C’est quelqu’un qui est très ambitieux, qui est marqué par les clubs où il passe. C’est un mec de club, en fait, il donnera toujours tout pour son club. Avoir cette fidélité de nos jours, c’est très rare. »

De plus, Hunou a tenu à féliciter son ami lui-même : « Félicitations, j’attends maintenant ta prolongation, parce qu’il ne te reste plus qu’un an de contrat ! Continue de nous régaler au Stade Rennais ! » Concernant la réaction de ce dernier, Hunou ajoute : « Il a rigolé, mais il verra bien où l’avenir le mène. »