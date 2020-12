Président du Stade Rennais, Nicolas Holveck est monté au créneau après la défaite à Krasnodar cette semaine et l’élimination en Ligue des Champions. Même si la situation est aujourd’hui difficile, Holveck compte toujours sur Julien Stéphan pour redresser la barre.

« Dans ce contexte, le premier qui se remet en question, c’est moi puisque c’est moi le patron. Est-ce que je n’ai pas assez soutenu Julien ? Est-ce que je n’ai pas été assez dur avec les joueurs dernièrement ? Le premier à se remettre en cause, c’est moi. (…) Je n’ai aucun doute sur Julien, aucun doute. Je suis certain de lui. Pour moi, il incarne parfaitement le projet sur le long terme. » A-t-il annoncé pour « Ouest-France ».

Avant de conclure : « Je ne connais pas beaucoup de coachs qui intègrent autant les jeunes et notre projet passe par les jeunes, bien sûr avec des joueurs d’expérience aussi. Je vois quel est le travail quotidien de Julien et de son staff, avec Florian. Sincèrement, je n’ai jamais vu un staff travailler autant dans tous les détails. » Demain à 17 h, le Stade Rennais reçoit le RC Lens et tentera de remporter enfin un match. La dernière victoire bretonne 2 buts à 1 contre le Stade Brestois remonte au 31 octobre.