En fin de contrat en juin, Clément Grenier pourrait quitter le Stade Rennais dès le mercato d’hiver.

Alors que son contrat avec le Stade Rennais se termine en juin 2021, Clément Grenier n’a pas caché ses envies de départ. Invité au micro de RMC Sport hier soir, le meneur de jeu de 29 ans a clairement fait savoir qu’il comptait disputer la Coupe d’Europe l’an prochain. Si le club Breton ne parvient pas à accrocher une place qualificative pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa, l’ancien international français ira donc voir ailleurs l’été prochain. A moins qu’il ne fasse ses valises dès cet hiver.

« Je sens que j’ai les possibilités physiques et mentales pour rester en Europe, j’ai toujours envie de jouer la Coupe d’Europe chaque année. Mes six mois à Rome ont été top au niveau de l’expérience de la maturité. J’aimerais bien pourquoi pas redécouvrir un championnat étranger qui me permettrait de progresser sur le plan sportif. » Le message à le mérite d’être clair.