Pointé du doigt depuis son arrivée à Paris, Lionel Messi peut compter sur un soutien inattendu venu de Bretagne.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que le Stade Rennais ira à Troyes ce dimanche (15h), Bruno Genesio a tenu à prendre la défense d’un nouvel arrivant en Ligue 1 : Lionel Messi. Souvent critiqué depuis son arrivée au PSG, le sextuple Ballon d’Or peut compter sur le soutien de l’ancien Lyonnais.

« Non, pour moi la question n’est pas légitime. Il fait partie des plus grands joueurs de l’histoire, et après c’est toujours un problème d’équipe. Il vient d’arriver, il a besoin de temps. À chaque fois qu’il a le ballon tout le monde vibre ou tremble, selon votre camp. Contre nous, à chaque fois ou presque il a créé du danger, malgré tout il reste un joueur très craint par tout le monde. »