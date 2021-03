Arrivé tout récemment sur le banc de Rennes, Bruno Genesio veut déjà faire des folies sur le marché des transferts en recrutant son ancien chouchou, Nabil Fekir.

Le Stade Rennais a enregistré dimanche dernier face à Strasbourg (1-0) sa première victoire depuis l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de touche. Les Bretons comptent désormais 4 points de retard sur l’Olympique de Marseille et ils peuvent encore se battre pour une place européenne la saison prochaine. En cas de succès ou d’échec dans cet objectif de fin de saison, Rennes devra se renforcer lors du prochain mercato estival. Et visiblement, les idées ne manquent pas dans les têtes des deux anciens Lyonnais, Bruno Genesio et son directeur sportif Florian Maurice.

La piste principale des deux hommes serait d’ailleurs une ancienne star de l’Olympique Lyonnais, Nabil Fekir. Sous contrat avec le Bétis Séville jusqu’en 2023, le gaucher pourrait faire un retour fracassant en Ligue 1 d’après les informations de Foot Mercato. De son côté, le média Onze Football estime que l’opération est inenvisageable pour le Stade Rennais. Le bilan des pertes du club breton cette saison devrait atteindre les 45 millions d’euros. Difficile dans un tel contexte d’imaginer les dirigeants investir sur un joueur évalué à 25 millions d’euros (Transfermarkt) l’été prochain. La somme reste bien trop élevée pour le club, qui ne peut espérer s’offrir Nabil Fekir qu’en vendant le prodige Eduardo Camavinga.