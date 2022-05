Bruno Genesio et le Stade Rennais défient le récent vainqueur de la Coupe de France, le FC Nantes mercredi soir en match en retard de la Ligue 1. Avec six points de retard sur la deuxième place, le SRFC croit dur comme fer à une qualification en Ligue des champions.

Présent en conférence de presse ce lundi soir, le coach du Stade Rennais n’a pas caché les ambitions et il pense que son groupe est en mesure de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. “Ce qui doit nous donner de la force, c’est d’atteindre le classement le plus haut possible. Aujourd’hui, c’est la deuxième place. Ça ne se fera pas tout seul, ça va être très difficile, mais on doit avoir cette ambition-là quand on est joueur de haut niveau ou coach. Ce n’est pas pour battre des records, simplement c’est ce qui nous anime en tant que compétiteur. » Explique l’ancien entraîneur de l’OL.

Avant de poursuivre : « On sera content si on l’est, c’est toujours valorisant. Après oui, c’est compliqué car en termes de construction d’effectif, vous n’avez aucune garantie. On sait que ce sont aussi des tours très difficiles pour se qualifier (en C1). Mais beaucoup d’équipes peuvent prétendre encore terminer deuxième comme sixième. Pour l’instant, il n’y a pas à tirer de plan sur la comète.” Pour rappel, le Stade Rennais a son destin entre les mains car un succès contre Nantes pourrait permettre de revenir à trois points de la deuxième place. Et ça tombe bien car Rennes accueille l’OM (deuxième) samedi prochain.