Le Stade Rennais, avec sa victoire contre Saint-Étienne, est revenu à trois points de l’OM (2e) et a pris 3 longueurs d’avance sur Monaco (4e) dans la bataille pour la LDC. Après la rencontre, Bruno Genesio n’a pas caché son ambition de décrocher une qualification pour la coupe aux grandes oreilles.

« On a encore trois matchs à gagner pour terminer au moins troisièmes. (…) Je pense qu’on a les moyens de le faire, ça sera très difficile mais à trois matchs de la fin, on doit avoir cette ambition. L’objectif reste une qualification européenne pour la 5e année consécutive. Mais aujourd’hui (samedi), on est troisièmes, on a envie de garder cette place et on fera tout pour la défendre, même si on sait que ça sera difficile », a déclaré Genesio.