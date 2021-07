Sous contrat jusqu’en juin 2022, le milieu de terrain de Rennes Eduardo Camavinga est dans le viseur de plusieurs clubs en Europe. Face aux médias, l’entraîneur du club breton Bruno Genesio a donné son avis dans le dossier.

« On sait qu’il est dans une situation où il ne lui reste qu’un an de contrat ici, et on a déjà plusieurs fois souligné qu’on ne peut se permettre de rester dans cette situation-là concernant un joueur international comme lui. Ça fait partie d’une carrière d’avoir des décisions importantes à prendre, lui en a une très importante à prendre pour son avenir, et nous, le club, on a aussi nos intérêts à défendre. J’espère qu’on trouvera une solution qui satisfasse tout le monde », a indiqué le coach de Rennes.