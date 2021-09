Le coach du Stade Rennais assume totalement sa part de responsabilité dans la défaite du week-end face à l’OM.

Avec une nouvelle défaite (0-2) au Vélodrome hier, le Stade Rennais se retrouve 16e de Ligue 1, avec cinq petits points au compteur. Un bilan inquiétant, notamment au vu du recrutement ambitieux des Bretons durant le mercato estival. De passage en conférence de presse ce dimanche, Bruno Génésio a fait le point sur le début de saison raté des Rennais et sur sa situation personnelle.

« C’est très inquiétant. Notre travail, c’est de continuer à avancer et de trouver les solutions très vite. On espérait un meilleur début que ça. On avait décidé de densifier le milieu et d’avoir deux attaquants. On pensait avoir des possibilités en profondeur. (…) Marseille a été meilleur dans le jeu. Ma responsabilité est essentielle. J’assume. Il faut être capable de réagir et de relever la tête, il ne faut pas s’enfermer dans le négatif. Ils sont efficaces, ils mettent une grosse pression. C’est difficile de résister à ces vagues qui reviennent tout le temps. Ils ont une vraie maîtrise technique. On a fait des choses intéressantes mais on a manqué trop de choses dans les deux surfaces. On doit retrouver de la confiance et trouver les leviers. »