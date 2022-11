Le Stade Rennais va bien. Très bien. Actuellement 3e du classement provisoire de la Ligue 1 après sa victoire face à Toulouse 2-1, ce samedi, lors de la 15e journée de Ligue 1, le club fait sensation. D’ailleurs, pour Bruno Genesio, le positif est de mise.

«C’est un très bon début de saison, en termes de points, de jeu et d’objectifs », a déclaré l’entraîneur après la rencontre, comme le rapporte Le Figaro.

« On a retrouvé notre jeu avec du mouvement, du jeu simple, du jeu à une touche ou deux touches. Je regrette qu’on n’ait pas optimisé nos situations en première période. Il y a une concurrence énorme pour les premières places en Ligue 1. De la deuxième à la septième ou huitième place, c’est très serré. Ça donne un championnat spectaculaire. Et nous on est là, on fait notre petit bonhomme de chemin »

Le coach rennais a ensuite continué : « Il reste une deuxième partie de saison qui va être plus difficile, plus longue et plus intense que la première (…). C’était important de continuer sur ce rythme. On est plus fort que l’an dernier, parce que la régularité fait partie des forces d’une équipe.»