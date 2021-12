Frustré par les décisions de Stéphanie Frappart contre Lille, Bruno Genesio conseille aux arbitres de Ligue 1 de s’inspirer de ceux du Top 14.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que le Stade Rennais ira à Saint-Étienne dimanche (13h), Bruno Genesio est revenu sur les quelques faits de jeu qui ont marqué la rencontre précédente face au LOSC (1-2). Une défaite encore difficile à avaler pour le coach des Bretons, qui aurait préféré être jugé par un arbitre de rugby mercredi soir.

« Ce que je regrette c’est que, plutôt que d’aller rapporter à Mme Frappart que j’avais dit que c’était ‘catastrophique’, je trouve que le 4e arbitre aurait mieux fait de l’aider sur l’action, car je pense qu’il y a faute en notre faveur et non de Jérémy Doku. Je pense qu’un jour il faudra qu’on prenne exemple sur le rugby. Quand ils sanctionnent, ils le font calmement. »