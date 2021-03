Aujourd’hui entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio a répondu à son ancien joueur Memphis Depay. Contrairement au Néerlandais, il pense que, grâce à lui, le capitaine lyonnais a bien progressé notamment en terme de collectif.

Au micro de « Canal+ », le coach des Bretons a souhaité répondre à son ancien joueur et reste très classe dans ses propos. « Pas grand-chose (à répondre à cela, ndlr), si ce n’est que je crois que c’est avec moi qu’il a fait sa meilleure saison en termes de statistiques, même si celle-ci n’est pas terminée. Donc ça veut dire que quelque part, peut-être, l’avoir mis de temps en temps remplaçant lui a servi et ça lui sert aujourd’hui. A la fois pour être le très bon joueur qu’il est aujourd’hui mais si encore pour être un meilleur coéquipier parce que je vois qu’il prend plus de responsabilités, qu’il est dans l’esprit l’un des leaders de cette équipe. Je me dis que j’ai certainement eu une influence sur son comportement de coéquipier aujourd’hui et que finalement, il a fait sa meilleure saison avec moi. (…) Je prends ça avec beaucoup de détachement, on a une très bonne relation et je l’ai encore croisé à Lyon. Il n’y a pas de problèmes. »

Rappelons que le capitaine de l’Olympique Lyonnais avait indiqué être plus à l’aise avec Rudi Garcia qui lui laisse plus de liberté sur le terrain et de nouvelles responsabilités contrairement à Bruno Genesio. Malgré tout, l’ambiance est au beau fixe entre les deux hommes.