De passage en conférence de presse ce jeudi, Bruno Génésio a abordé le dernier match de la saison qui attend le Stade Rennais ce week-end (samedi, 21h) à Lille.

« On se bat toute la saison pour atteindre les objectifs et ce sont d’abord des moments privilégiés, qu’on doit vivre comme tels, et non pas comme une pression négative. On se concentre surtout sur les moyens et non sur le résultat final, comment arriver au résultat, ne pas mettre l’accent que là-dessus. On a au moins pour la quatrième place notre destin en mains, ce qui est déjà un gros avantage. Le plus important, c’est de se concentrer sur ce qu’on maîtrise, sur notre jeu, surtout ne pas perdre d’énergie sur le reste, car les résultats de Monaco, Marseille, Strasbourg ou Nice, forcément, on ne peut pas les influencer. »

Le coach breton a également profité de son passage devant les médias pour évoquer son avenir personnel. « Pour l’instant, j’ai dit au club qu’on attendait la fin de saison, car le plus important, c’est de se qualifier en Coupe d’Europe, d’atteindre les objectifs, de faire le point sur la saison qui est passée et évoquer celle à venir. Après, on évoquera ma situation, mais ce n’est pas l’urgence. »