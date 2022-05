De passage en conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio a évoqué les clés du choc de la 37e journée de Ligue 1 entre Rennes et Marseille.

« Pour la première fois depuis le début de la saison, je pense, on est au complet. Loïc Badé et Kamaldeen Sulemana seront sûrement dans le groupe demain (samedi). Tout le monde est à disposition. Il faut gagner samedi pour se rapprocher de l’OM et mettre la pression sur eux. Ce qui nous est arrivé mercredi à Nantes peut aussi arriver aux autres équipes sur les deux derniers matchs. On va affronter une très bonne équipe de Marseille, qui est très performante à l’extérieur. Il faudra sortir un match exceptionnel comme on l’a déjà fait cette saison contre Paris (2-0) et Lyon (4-1). On est la meilleure équipe à domicile, eux sont la meilleure équipe à l’extérieur, donc pour moi c’est match très équilibré au départ. Je crois en mon équipe. L’OM est une équipe que je respecte beaucoup, je suis allé à les voir à Lorient, ils m’ont laissé une très belle impression, mais je sais qu’on a les armes pour les battre. »