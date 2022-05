Dans les colonnes de Ouest-France cette semaine, l’entraîneur du Stade Rennais Bruno Génésio a fait l’analyse d’un arbitrage souvent au centre des critiques en Ligue 1.

« Je vois que la relation entre les arbitres et les joueurs était complètement différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Je ne veux pas généraliser, mais certains arbitres aujourd’hui abusent d’un pouvoir qui pour moi fait dégénérer les choses. J’ai connu Robert Wurtz, Michel Vautrot, Joël Quiniou qui étaient des tops arbitres. Ça leur arrivait de se tromper, mais quand ils se trompaient, ils l’avouaient et s’excusaient. À partir de là, qu’est-ce que vous voulez qu’on leur dise ? Aujourd’hui pour certains, même quand ils se trompent, ils ont un comportement qui ne va pas apaiser les choses. »

« On a beaucoup à apprendre sur le rugby, car les arbitres de rugby ont une pédagogie », a poursuivi le coach Rennais. « Pourquoi ils ont sifflé, qu’est-ce qu’il s’est passé… Il y a aussi des règles qui les aident. Au rugby si vous contestez c’est 10 mètres. Ça améliore les relations. Le fait qu’ils soient sonorisés, on entend ce qu’ils disent aux joueurs, je vois rarement un arbitre de rugby parler de manière véhémente à un joueur, il est toujours très calme. S’ils sanctionnent d’un carton c’est toujours calmement, et non pas en arrivant (il fait le geste), avec une attitude, où le gars prend plaisir à vous sanctionner. »