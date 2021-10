Bruno Genesio revient sur la belle victoire de son équipe face au Paris Saint-Germain dimanche dernier dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1.

Le coach du Stade Rennais fait le bilan après la victoire de ses hommes face aux joueurs du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Roazhon Park. « On a fait le match qu’il fallait, avec tout ce qu’il faut pour battre cette équipe : de l’envie, de la solidarité, une faculté à faire beaucoup d’efforts. On a rajouté du jeu, du pressing et aussi une part de réussite qui nous avait manqué. Le tournant du match, c’est le coup franc de Messi sur la barre, ça aurait changé beaucoup de choses », a déclaré le technicien breton face aux médias, après la rencontre. »

« On peut parler d’exploit, même si on croyait qu’on était capables de le faire. On avait vu de bonnes choses ces dernières semaines. Et faire ça deux jours et demi après un match de Coupe d’Europe, ça montre qu’il y a de la qualité. Et on finit avec encore beaucoup de jeunes sur le terrain, ça montre qu’on a de la ressource. Il y a une équipe-type qui se dégage un peu, mais on aura besoin de tout le monde. » A terminé l’ancien entraîneur des Gones.