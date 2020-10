Après des grosses dépenses lors de ce mercato d’été le propriétaire du club sort du silence.

Sa parole est rare. François-Henri Pinault, propriétaire du Stade Rennais a pris la parole pour la première fois depuis la fin du mercato d’été. Après des lourdes dépenses avec les recrutements de Guirassy, Dalbert ou Rugani, le boss du SRFC affiche ses ambitions et se dit satisfait du début de saison de son équipe.

“C’est un très beau début de saison, on a la chance d’avoir une très belle équipe et pas uniquement sur le terrain, on a aussi une équipe de direction autour de Julien Stéphan, avec Florian Maurice et Nicolas Holveck, qui a réussi à construire une équipe exceptionnelle. On peut rêver, il faut être réaliste quand même et humble, ce que l’équipe est d’ailleurs, c’est une équipe qui a de l’ambition mais qui sait rester humble, mais qui a aussi un rêve et les yeux fixés vers où elle veut aller”, a indiqué le propriétaire du Stade Rennais à TV Rennes.