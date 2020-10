Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, a évoqué dans les colonnes de Ouest-France l’avenir de M’Baye Niang (25 ans) avec le club breton. Pour rappel, le joueur était très proche de s’engager avec l’ASSE en tant que joker avant de voir son transfert capoté.

“L’idée première, c’est qu’il se remette en route pour rejoindre le groupe professionnel quand il sera dans un état physique qui le lui permettra. Donc déjà, le remettre en selle, en forme pour qu’il puisse, derrière, réintégrer le groupe afin de postuler pour pouvoir jouer. Je ne sais pas combien de temps ça prendra exactement”, a indiqué le directeur sportif du Stade Rennais dans Ouest-France.

Avant de poursuivre : “Même lui nous l’a dit, il pense qu’il a été assez maladroit dans ses propos. Maintenant, quand on rentre dans un mercato, souvent, ce sont des choses qui se passent. Les joueurs peuvent avoir des envies d’ailleurs. J’ai connu ça avec Depay, par exemple, à Lyon. Donc effectivement, ça peut avoir été maladroit de sa part de s’être exprimé comme ça, après ça fait partie des joies du mercato, je vais dire. Maintenant, pour moi, c’est terminé. Disons qu’au-delà de tout ça, M’Baye se sanctionne tout seul, malheureusement. Aujourd’hui, c’est un joueur du Stade Rennais, donc il faut l’utiliser en tant que joueur du Stade Rennais et quand il pourra nous apporter quelque chose, on sera content de ce qu’il pourra faire, si jamais c’est très positif.”