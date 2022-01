Actuellement 4e de ligue 1, Rennes réalise un excellent début de saison sous les ordres de Bruno Genesio. Avec une aussi bonne deuxième partie de saison, les Bretons pourraient accrocher une place européenne et même une qualification en Ligue des Champions. Pourtant, Florian Maurice, a annoncé qu’il n’y aurait pas de mouvement cet hiver.

« A priori, on ne bougera pas. Il faudrait vraiment qu’il y ait des évènements très particuliers pour qu’on soit amenés à bouger pendant ce mercato. Mis à part ceux partis à la CAN, qui vont revenir au maximum le 6 février, on ne bougera pas. Peut-être des prêts de jeunes joueurs d’ici la fin du mercato mais on est préparés par rapport à ça », a assuré le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, sur Twitch.