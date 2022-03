Alfred Gomis indisponible pendant huit à dix semaines pour une fracture du doigt pourrait ne plus revenir avant la fin de la saison.

La blessure d’Alfred Gomis est un coup dur pour le Stade Rennais dans le sprint final. 56 matchs et 14 clean sheets avec le Stade Rennais, le Sénégalais est out pour plusieurs semaines en raison. Le gardien rennais souffre d’une fracture d’un doigt survenue dimanche lors de la victoire 4 buts à 2 à Lyon. Possible fin de saison pour le portier Rennais qui sera éloigné des terrains 8 à 10 semaines. Avec un tel délai de récupération, la saison de Gomis est terminée ou presque. Il ne sera pas du match retour cette semaine face à Leicester en 8e de finale de retour de Ligue Europa Conférence. Non seulement forfait pour Leicester, mais aussi pour « un certain temps, il ne sera pas avec le Sénégal lors des barrages à la Coupe du Monde 2022, face à l’Egypte.

Africa Top Sports