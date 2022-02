Vendredi soir, le Stade Rennais s’est brillamment imposé, 4-2, sur la pelouse de Montpellier pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Bruno Genesio, entraineur du club breton, a évoqué la double confrontation contre Leicester, lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence a offert une belle affiche au Stade Rennais. Les bretons se déplaceront à Leicester, le 10 mars prochain, avant de recevoir les champions d’Angleterre 2016. Une double confrontation qui s’annonce passionnante comme l’explique l’entraineur rennais, Bruno Genesio: « Quand on est à ce niveau de compétition, on n’a pas le choix. C’est plutôt intéressant de se frotter à l’une des meilleures équipes du championnat anglais. C’est une équipe qui a l’habitude de jouer l’Europe, qui a déjà joué la Ligue des champions. Ce sera un bon révélateur, a insisté Genesio. On a toutes nos chances. C’est du 50-50 avant les deux matchs. On va continuer à faire ce que l’on sait faire, créer du jeu et marquer des buts. On va croire en nous. On ne veut pas avoir de regrets à l’issue des deux matchs. Leicester a une expérience supplémentaire. On a les armes pour les embêter sur les deux matchs. On espère récupérer nos joueurs blessés pour avoir un effectif plus important. Je crois en mon équipe sur ces deux confrontations. On a prouvé que l’on était capable de faire de grands matchs devant les grandes équipes. »

En attendant le retour des soirées européennes, les rennais se sont imposés, 4-2, contre Montpellier en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Une victoire qui leur permet d’être provisoirement quatrième.