Suivi par les plus grands clubs de la planète, Eduardo Camavinga aurait donné sa préférence au Real Madrid et au FC Barcelone.

D’après les informations du tabloïde britannique The Telegraph, le jeune Eduardo Camavinga vient de prendre une décision importante au sujet de son avenir. Selon le média, le Français de 18 ans a définitivement fait une croix sur un transfert vers la Premier League. Arsenal et Manchester United ont beau être fan du Rennais, le joueur serait bien plus emballé à l’idée de découvrir la Liga. Encore sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2022, il pourrait même faire sa valise dès cet été.

The Telegraph précise que le Real Madrid et le FC Barcelone sont les deux clubs les mieux placé pour s’offrir les services d’Eduardo Camavinga. Mais dans les deux cas, le joueur devra patienter la saison prochaine. En difficulté financière, les deux géants espagnols ont choisi d’attendre la fin de son contrat pour négocier directement avec le joueur. De leur côté, Manchester United et Arsenal gardent un œil sur le Rennais, qui sera le bienvenu dès la saison prochaine s’il vient à changer d’avis. Affaire à suivre…