Le patron des Rouges et Noirs a confirmé que l’avenir du jeune Eduardo Camavinga ne s’écrirait peut-être pas avec Rennes la saison prochaine.

Invité au micro de RMC, le président du Stade Rennais Nicolas Holveck en a profité pour évoquer le mercato de l’équipe bretonne. Au sujet du jeune Eduardo Camavinga, dont le contrat se termine en juin 2022, il admet que tout est encore possible. Le prodige de 18 ans, qui plaît notamment à Manchester United, au Real Madrid, au FC Barcelone et au PSG pourrait donc faire sa valise dès cet été.

« La priorité de ce mercato, et comme l’année dernière, c’est de réduire l’effectif. D’avoir un effectif beaucoup plus concentré. Bruno (Genésio) souhaite travailler avec 14 ou 15 joueurs confirmés, plus quelques joueurs du centre de formation. Il reste 8 à 9 joueurs à sortir encore. Ça avance pas mal. Il y a déjà eu des départs en fin de saison comme Hunou ou Siebatcheu. Là, le gros dossier c’est Eduardo (Camavinga) effectivement. Les discussions sont toujours en cours, tout est ouvert, soit pour un départ éventuel lors de ce mercato si une offre satisfait tout le monde, soit pour le prolonger. Car on n’a pas désespéré à l’idée de le prolonger. C’est sûr que c’est un gros dossier en cours et qui reste complètement ouvert. »