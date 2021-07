Très en forme contre l’Italie, Jérémy Doku a la cote. Alors qu’il semble plaire au Bayern Munich, son père et agent, a fait le point sur la situation.

« Tout va très vite pour lui, mais c’est normal car il a fait de belles prestations tant en sélection qu’en club avec le Stade Rennais.

C’est le football. Il y a des clubs intéressés, mais rien d’officiel pour le moment. On ne parle que de Rennes pour le moment et il se sent très bien là-bas », a confié l’agent de la recrue la plus chère de l’histoire de Rennes.