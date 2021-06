Recrue la plus chère de l’histoire du Stade Rennais l’été dernier, Jérémy Doku dresse un bilan de sa première saison passée en France et commence à s’adapter à la Ligue 1.

Présent en conférence de presse il y a quelques heures, le jeune milieu offensif belge est revenu sur ses performances et semble satisfait de la saison réalisée. « Je me sens bien. J’ai pu monter à beaucoup de gens de quoi je suis capable cette année. À Rennes, il m’a fallu du temps pour m’adapter, c’était mon premier transfert. Après ça s’est bien passé, j’ai joué beaucoup de matches et on a bien fini la saison en terminant 6e. Si tu regardes les statistiques, ça peut paraître peu ces 2 buts et 3 assists mais quand on regarde le match, on sait que ce n’est pas que ça qui compte. C’est aussi ce que tu apportes à l’équipe. Techniquement, j’ai toujours été bon. C’était mon jeu de position sur lequel je devais travailler. Je suis définitivement devenu plus fort en France. » Cette saison, Doku a disputé 30 matchs de Ligue 1 pour 2 buts et 3 passes.