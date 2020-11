Avec un compteur toujours bloqué à zéro, la recrue la plus chère de l’histoire du Stade Rennais, Jérémy Doku, n’arrive pas à trouver le chemin des filets et déçoit. De plus, la comparaison inévitable avec l’ex-attaquant vedette du club, Raphinha, parti à Leeds cet été, ne plaide pas en sa faveur. Mais l’ancien Rennais avait, lui aussi, mis du temps avant de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Au firmament de la Ligue 1 durant plusieurs semaines et auteur d’un début de saison tambour battant, le Stade Rennais connaît une période délicate et enchaîne les mauvais résultats depuis plusieurs matches. Seulement une petite victoire à se mettre sous la dent en sept rencontres, toutes compétitions confondues.

En plus d’un mercato mouvementé et d’une défense complètement décimée, le secteur de l’attaque explique aussi cette traversée du désert côté breton. Et comme les statistiques le démontrent, le départ récent de Raphinha n’y est pas étranger. Lors des six derniers matches en la présence de l’ailier brésilien, le Stade Rennais avait signé quatre succès pour deux nuls. Sans Raphinha, le club breton n’y arrive plus.

Son successeur, arrivé cet été à Rennes avec un transfert record de 26 M€, Jérémy Doku, n’est toujours pas parvenu à débloquer son compteur en quatre matches. Et le jeune joueur de 18 ans souffre de cette comparaison. Conséquence : les critiques des supporters commencent à pleuvoir. Mais pour le journaliste d’Ouest France, Anthony Etienvre, il n’y a pas de quoi s’alarmer. L’attaquant brésilien avait, lui aussi, mis du temps avant de trouver le chemin des filets. « Et puisque Raphinha vous manque tant, vous devez vous souvenir qu’il a fallu attendre sa 9e titularisation (11e apparition) pour voir son premier but. Ça serait pas idiot d’au moins la moitié de ce temps à son remplaçant avant de l’enterrer. Nouvelle ligne d’attaque, patience. » À ce jour, Doku a disputé 4 petits matches de L1 pour 3 titularisations. Il a donc encore de la marge.