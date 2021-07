Le Stade Rennais a présenté ses maillots pour la saison 2021-2022 ce vendredi après-midi. Voici les premières images et le long message du club breton.

« Cette saison 2021-2022 marquera le retour des supporters rennais dans leur stade, le Roazhon Park. Respect des couleurs traditionnelles, présence des hermines ou encore inspiration de maillots iconiques, les deux nouveaux ensembles combinent parfaitement l’identité du club et l’ADN de PUMA, écrit le SRFC dans un communiqué. Pour ce nouvel acte, PUMA a développé des maillots authentiques, des maillots réplicas et des shorts en fibre de polyester recyclé. Les autres gammes PUMA x SRFC de la saison 2021-2022 seront également en fibre de polyester recyclé ou en coton organique. Ces produits seront identifiés grâce à une étiquette ‘FOREVER BETTER – Contains recycled materials’. La marque a fait évoluer en profondeur son fonctionnement afin de proposer des produits plus écologiques dans leur conception et dans le choix des matériaux. »