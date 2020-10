Pour son avenir, le joueur italien veut poursuivre sur le long terme avec la formation de Ligue 1.

Prêté sans option d’achat à Rennes, le défenseur central de la Juventus Turin Daniele Rugani espère déjà poursuivre l’aventure avec le club breton après la fin de son contrat en juin prochain. C’est son agent qui a évoqué son avenir lors d’un passage sur les ondes de Radio Roazhon.

“On n’a jamais fait de demande d’un prêt seulement pour un an. On pensait même qu’il y allait avoir une option d’achat. Si tout se passe bien, pourquoi ne pas rester un an de plus ? C’est le début d’un chemin commun”, a indiqué l’agent du joueur, David Torchia, sur Radio Roazhon.