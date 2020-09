Annoncé proche de l’Olympique de Marseille, Mbaye Niang (25 ans) ne rejoindra pas le club phocéen pendant ce mercato d’été. L’entraîneur du club breton, Julien Stéphan, se pose des questions sur l’avenir de l’attaquant sénégalais.

“On a eu des discussions parce qu’on avait besoin d’échanger sur ce qui avait été dit. Après, le mercato se termine le 5 octobre et je ne sais pas ce qu’il va se passer. Il est là et si j’estime que c’est la meilleure option pour le poste d’attaquant je le ferai débuter. Si un autre a montré plus, je ferai débuter un autre. Sans y voir un quelconque message, je suis très pragmatique. Dans l’implication je le trouve bien, il travaille…”, a indiqué le coach de Rennes en conférence de presse.