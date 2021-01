Clément Grenier s’est confié dans les colonnes de L’Equipe. Le milieu de terrain du Stade Rennais a indiqué son envie de retrouver l’Europe avec Rennes et parle aussi de son avenir.

« Je me suis toujours tenu prêt, je n’ai pas trop douté. J’ai pris sur moi, il faut savoir par moments se taire, travailler, baisser la tête et avancer. Aujourd’hui, j’ai la chance d’être récompensé dans un collectif qui a su redresser la barre. C’était un moment difficile qu’il fallait accepter, même s’il est difficile d’accepter ces moments-là. Le rythme revient très bien, je retrouve des sensations, j’espère aider l’équipe à se requalifier pour l’Europe. Lyon a un rythme de champion. Ça tourne bien, ils ont un gros collectif, les individualités sont performantes, il y a de la qualité offensive et un bloc-équipe qui défend bien. Mais on est capables d’être à la hauteur », a indiqué le joueur dans L’Equipe.

Avant de poursuivre sur son avenir : « Je ne sais pas. On ne peut pas être satisfait de ce que j’avais en début de saison. Mais j’ai énormément de reconnaissance envers le club et les propriétaires qui m’ont fait confiance, et un super rapport avec les supporters, qui m’ont soutenu quand c’était un peu plus compliqué. Je ne sais pas ce qui se passera. Aujourd’hui, je suis là à 100 %. J’ai encore de belles années devant moi en tant que joueur. Je veux profiter à fond, peut-être six, sept, huit ou neuf ans encore de foot, on ne sait pas quand ça s’arrête, de toute façon. Après, j’aimerais bien entraîner, ça peut être un objectif mais je ne suis pas encore focalisé là-dessus. »