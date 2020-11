Dernier de leur poule en Ligue des Champions, Rennes se doit de réagir. Et pourquoi pas dès ce soir contre Chelsea ?

Un match pour apprendre. Un match pour grandir. Un match pour l’histoire. Et un match pour accrocher la troisième place qui reste parfaitement à la portée des Rennais, en lutte à distance avec Krasnodar.

Dos au mur dans ce groupe E, Rennes reçoit ce soir à 18h55 Chelsea dans un Roazhon Park vide. Derniers avec un seul petit point, les hommes de Julien Stéphan affrontent des Anglais sur de leurs forces. Premiers de la poule, les hommes de Frank Lampard sont sur une série de 5 victoires consécutives. Ils n’ont d’ailleurs toujours pas encaissé le moindre but en Ligue des Champions.

Malheureusement, et dans un match ou le Stade Rennais doit gagner pour compliquer à croire en la qualification, le jardin des rouge et noirs sonnera creux. Du coup, même s’il n’y a pas la première victoire de leur histoire en LDC, Julien Stéphan et ses hommes vont, avant tout, pouvoir engranger de l’expérience.

Compos probables :

La compo probable de Rennes :

16 Gomis – 27 Traoré, 3 Da Silva (cap), 4 Nyamsi, 31 Truffert – 15 Nzonzi, 14 Bourigeaud, 10 Camavinga – 18 Doku, 9 Guirassy, 19 Gboho.

La compo probable de Chelsea :

16 Mendy – 28 Azpilicueta, 15 Zouma, 6 Silva, 21 Chilwell – 29 Havertz, 5 Jorginho, 19 Mount – 22 Ziyech, 9 Abraham, 20 Hudson-Odoi.