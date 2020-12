Le dossier Eduardo Camavinga risque encore d’animer le mercato l’été prochain, alors qu’un nouveau cador est entré dans la course.

Courtisé par tous les plus grands clubs européens depuis qu’il a explosé au plus haut niveau, Eduardo Camavinga serait également dans les petits papiers du Bayern Munich. Mais à en croire le média allemand Bild, le jeune Rennais de 18 ans ne serait que le plan B, voire C, du champion d’Europe en titre. En effet, le cœur d’Hansi Flick aurait plutôt chaviré pour les deux pensionnaires du Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria et Florian Neuhaus. Le Suisse et l’Allemand auraient les faveurs de l’entraîneur bavarois, mais le nom d’Eduardo Camavinga arrive juste après aux côtés de celui d’un autre français : le jeune Lucien Agoumé, prêté par l’Inter Milan à Spezia.

Encore auteur d’un très bon début de saison sous les couleurs du Stade Rennais, Eduardo Camavinga serait toujours le choix numéro 1 du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Lié au club breton jusqu’en 2022, il n’a pas non plus écarté la possibilité de prolonger son contrat avec le club qui l’a révélé aux yeux du monde entier.