Le jeune prodige du Stade Rennais devrait faire ses valises à la fin de la saison.

D’après les informations du média espagnol OK Diario, le Stade Rennais aurait pris la décision de se séparer de sa pépite Eduardo Camavinga l’été prochain. Durement touché par la crise financière, le club breton espère renflouer les caisses avec la vente du milieu de terrain de 18 ans, dont le contrat se termine en juin 2022. Malgré un début d’exercice 2020-2021, Camavinga reste un élément clé du onze de Julien Stéphan et il continue de faire rêver les plus grandes écuries de la planète. Pour l’instant, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain semblent les deux destinations les plus probables de l’international tricolore.

Bien conscient d’être dans le viseur de ces deux cadors, Camavinga a laissé la porte ouverte à un départ de Rennes la saison prochaine. « C’est clair que c’est super quand un grand club s’intéresse à toi », a-t-il indiqué sur le plateau de Téléfoot. « Mais j’ai la tête froide, je suis à Rennes. Après ça, on verra la fin de la saison. On va se retrouver et voir le pour et le contre. Cela me rappelle toujours d’où nous venons. Je sais d’où je viens et où je veux aller »