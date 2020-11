Après un début de saison tonitruant, le Stade Rennais, qui n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matches, toutes compétitions confondues, connaît un coup d’arrêt. Julien Stéphan a besoin de sang neuf pour combler une charnière centrale décimée par ses principaux cadres. L’occasion pour le talentueux Adrien Truffert, 18 ans, en constante progression depuis le début de la saison, de tirer son épingle du jeu.

Les semaines passent et ne se ressemblent pas pour le Stade Rennais. Leader de Ligue 1 en début de saison en pratiquant un football séduisant, le club breton traverse une période délicate et enchaîne les déconvenues. Seulement une petite victoire à se mettre sous la dent en sept matches, toutes compétitions confondues. Le mercato mouvementé, une défense à l’infirmerie et les nouvelles recrues décevantes permettent d’expliquer cette méforme.

Malgré ce contexte difficile, des notes d’espoir existent. L’éclosion d’Adrien Truffert, produit 100% rennais, est une des plus belles promesses pour l’avenir. L’absence longue durée de Faitout Mouassa au poste de latéral gauche a permis au jeune joueur de se faire un nom et de goûter à ses premières minutes de jeu en Ligue 1. Dans un entretien pour Goal, le défenseur est revenu sur ses débuts prometteurs, et son but salvateur contre Monaco lors de son tout premier match. « C’était incroyable. Je ne pouvais pas imaginer de meilleurs débuts en Ligue 1. J’étais tellement content après le match. En plus, ma performance donne la victoire, c’était assez extraordinaire. Il y avait encore 5 000 supporters à ce moment-là au Roazhon Park. J’ai pu sentir l’émotion de les voir se lever au moment de mon but. C’est quelque chose que je n’avais pas encore connu et que je n’oublierai pas. »

A seulement 18 ans, Adrien Truffert a également rayé la case Ligue des Champions. Entrée en jeu pour le premier match de l’histoire du Stade Rennais dans la compétition, contre Krasnodar, le jeune prodige a eu le privilège d’écouter l’hymne de la LDC. « La Ligue des champions est l’une voire la plus grande compétition du monde. Là encore, c’était difficile d’imaginer vivre cela à 18 ans. C’est le rêve de tellement de footballeurs… »

Le latéral gauche a d’ailleurs été récompensé par ses bons résultats par une sélection en Equipe de France Espoirs. Une nouvelle qui rend très fier Adrien. « J’attendais pour faire le test Covid et c’est Julien Lamblin, un kiné, qui m’a montré la liste. Il est aussi dans le staff de l’équipe de France Espoirs, on se retrouve ensemble à Clairefontaine. Je ne m’y attendais pas et j’étais forcément très content. »