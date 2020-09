Eduardo Camavinga impressionne aussi les observateurs du foot dans sa gestion défensive.

Eduardo Camavinga (17 ans) impressionne les observateurs du football. Pas seulement offensivement mais aussi dans l’aspect défensif. Selon Luis Fernandez, le jeune milieu de terrain du Stade Rennais possède le même profil que l’ancien Parisien Thiago Motta.

“Pour avoir occupé ce poste, il s’agit surtout de sentir les coups, et Camavinga a toujours la bonne anticipation, c’est cela le plus important. Il me fait penser à un Thiago Motta en accéléré”, a indiqué le consultant dans les colonnes de France Football