Après une absence d’un mois en raison d’une blessure, le prodige du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, va signer son come-back sur les pelouses de Ligue 1 à l’occasion de la 11e journée contre Bordeaux. Le joueur de 18 ans a fait le point, en conférence de presse, sur son avenir et sur les éloges qu’il suscite.

Eduardo Camavinga va pouvoir de nouveau éblouir de son talent les pelouses de Ligue 1. De retour ce week-end pour la réception de Bordeaux pour le compte de la 11e journée du championnat, le talent de 18 ans va faire du bien à sa formation rennaise qui connaît un coup d’arrêt depuis plusieurs matches. Dans un entretien accordé à RMC Sport, le jeune prodige a été questionné autour de son début de saison en fanfare et sur l’emballement médiatique à son sujet. « Ce n’est pas quelque chose qui va me rentrer dans la tête et à laquelle je vais penser constamment. Je fais la part des choses, ça ne va pas me distraire. Ça fait plaisir de recevoir des éloges mais ce n’est pas quelque chose qui va me rentrer dans la tête. »

Du haut de ses 18 ans, celui qui a déjà inscrit son premier but sous le maillot des Bleus est une source de convoitises pour plusieurs grosses cylindrées européennes, dont Chelsea. Mais Eduardo a confié qu’il se sentait bien en Bretagne et qu’il ne voulait pas brûler les étapes. « Je vois, j’entends, ça fait plaisir, mais je suis au Stade Rennais, les autres clubs ce n’est pas pour maintenant. J’ai un contrat jusqu’en 2022, je suis Rennais, on verra plus tard. Une prolongation ? Il me reste deux ans on aura le temps de reparler de ça. Rester ici me ferait plaisir, c’est mon club formateur ».

Bien entouré, le milieu de terrain assure qu’il compte bien rester le même et ne pas prendre le melon. « Mes parents sont proches de moi. Je sais que s’il y a la moindre bêtise, je vais me faire rappeler à l’ordre. Il ne faut pas trop regarder ce qui se passe autour et se concentrer uniquement sur le football. Je ne suis pas quelqu’un qui va prendre la grosse tête. »

Tout est dit.