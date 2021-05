Dans le viseur du Bayern Munich mais également du Real Madrid, Eduardo Camavinga (18 ans) attire aussi la Premier League et son agent ne dira pas le contraire.

Interviewé par le media « The Athletic », Jonathan Barnett parle de l’avenir de son poulain et ouvre la porte à la Premier League. « Il peut jouer l’année prochaine en Premier League. Il est si bon. Est-ce qu’il en a envie ou non, je ne sais pas. »

Avant de conclure : « Son parcours a été difficile. Vous savez ce qu’il a vécu en tant que réfugié puis il y a eu un incendie dans sa maison. Mais son caractère est incroyablement fort. Ce n’est pas un jeune de 18 ans comme les autres. Jouer devant 100 000 personnes ne va pas lui faire peur. C’est un garçon adorable et je pense qu’il va être une superstar », a encensé Barnett qui ne serait pas contre envoyer sa pépite de l’autre côté de la Manche. Affaire à suivre…