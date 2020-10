Eduardo Camavinga fait tourner les têtes ! Le jeune joueur de 17 ans du Stade Rennais, courtisé par les plus grands clubs européens, a impressionné Steven Nzonzi.

“Il est très mature pour son âge. C’est ce qui fait la différence. Il a un gros volume de jeu. Or, c’est quelque chose qu’on apprend avec l’âge d’habitude. C’est positif pour la suite. Cela ne m’a pas étonné, je savais qu’il y avait de bons joueurs ici. Il parait très à l’aise, il dégage cette maturité et va continuer de progresser. Et puis il travaille bien. C’est un bon petit“, a déclaré Nzonzi dans une interview accordée à l’Équipe.