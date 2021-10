Eduardo Camavinga fait des débuts rêvés sous les couleurs du Real Madrid, buteur pour son tout premier match après six minutes de jeu, l’ancien rennais a récidivé en offrant une passe décisive à Rodrygo en Ligue des Champions. Des débuts inespérés sur lesquels il revient.

A juste 18 ans, Eduardo Camavinga a réalisé des débuts de rêve sous le maillot madrilène. Un nouvel élan dans sa carrière sur lequel il revient : « Le Real Madrid ? C’était mon rêve. Je suis content de l’avoir accompli, mais il faut travailler pour avoir une place de titulaire là-bas. Mon transfert s’est fait rapidement, mais le plus important, c’est que tout soit maintenant fait. »

Au Real Madrid, l’ancien rennais côtoie de véritables stars tels que Karim Benzema ou Eden Hazard, des exemples à suivre : Karim Benzema, je mange à côté de lui à table. Il y a aussi Eden Hazard qui parle français. Cela donne plus de motivation, ça donne envie d’avoir leur carrière, ça donne un coup de boost. C’est plaisant d’être avec de tels coéquipiers chaque jour. » Une motivation supplémentaire que lui insuffle aussi Carlo Ancelotti : « Carlo Ancelotti me parle en français […] Il me demande d’être mobile, libérer les espaces quand je n’ai pas le ballon, de jouer simplement » a-t-il déclaré au micro de BeIN Sports.