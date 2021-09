Transféré au Real Madrid en provenance du Stade Rennais en toute fin de mercato estival, Eduardo Camavinga est un jeune garçon avec une seule parole.

D’après « Ouest-France », le milieu de terrain français a tenu la promesse qu’il avait faites aux salariés du club breton. Ce dernier a fait envoyer et offert près de 166 maillots aux salariés du club. Il a ensuite posté une photo sur son compte Instagram. Un beau cadeau pour son club formateur, qu’il a rejoint en 2013 avant de faire ses débuts en professionnel en avril 2019 face au SCO d’Angers, devenant ainsi le joueur le plus jeune à disputer ses premières minutes en Ligue 1. Deux saisons plus tard, il a signé au Real Madrid.