Le Paris Saint-Germain serait désormais en pole position pour attirer Eduardo Camavinga. On fait le point.

Depuis des mois, on annonce le jeune international français du côté du Real Madrid. Mais cette piste s’est refroidie ces derniers temps. Au point que le meilleur ennemi du grand d’Espagne s’est engouffré dans la brêche : le FC Barcelone songe à Camavinga pour succéder à Sergio Busquets. Mais en réalité, le Clasico pourrait tourner court. Le Stade Rennais réclamait jusqu’alors 60 millions d’euros pour sa pépite. Une somme que ni la Casa Blanca, ni les Blaugrana ne sont en mesure d’aligner pour l’instant. Restent deux pistes plus « solvables » : le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain.

Le contrat d’Eduardo Camavinga avec le Stade Rennais s’achève en juin 2022. C’est donc bien cet été que la situation doit être trancher. Soit il prolonge avec son club formateur. Soit le Français s’envole vers d’autre cieux. A quel prix ? Là est l’autre question…