Alors que le mercato estival approche de sa fin, le feuilleton Eduardo Camavinga devrait prendre un dernier tournant dans les jours à venir.

Sauf retournement de situation, Eduardo Camavinga va quitter le Stade Rennais avant la fin de la période des transferts. Comme le rapporte Ouest France et le confirme L’Equipe, l’international français a joué son dernier match à domicile pour le club breton hier face Nantes (1-0) et a déjà dit au revoir à ce qui reste de ses fans.

Pour L’Equipe, l’avenir de Camavinga est à Paris. Le PSG pourrait le recruter pour 30 millions d’euros avant la fin de la période des transferts estivaux, un chiffre bien inférieur aux 100 millions d’euros espérés par Rennes il y a un an et aux 50 millions d’euros que le club avait réclamé en juin pour le laisser filer. La valeur de l’international français a chuté en flèche. Il n’a pas voulu renouveler et ses performances ont beaucoup décliné, au point de devenir remplaçant dans l’effectif de Bruno Génésio.

Eduardo Camavinga a déjà exprimé son désir de rejoindre le PSG aux dirigeants de Rennes. Jouer dans la capitale française et dans une équipe qui aspire à remporter la Ligue des champions pourrait le rapprocher de son rêve d’aller à la Coupe du monde au Qatar. Pour le moment, le PSG n’a pas fait d’offre initiale pour le milieu de terrain, mais devrait le faire avant la fin du mercato.