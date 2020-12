Faitout Maouassa s’est confié sur le site du club après l’élimination du Stade Rennais de la Ligue des Champions. Le joueur veut voir du positif pour la suite de la saison.

« Je suis content du niveau d’intensité et d’engagement affiché par l’équipe. On a perdu mais on a mis les ingrédients pour essayer de gagner le match. Les Sévillans ont été plus efficaces que nous. Les matchs se ressemblent. On a beaucoup d’occasions, on n’a pas peur de jouer mais on est puni par le manque de réalisme. C’est ce qui s’est passé sur pratiquement tous les matchs de cette campagne », a indiqué le joueur du Stade Rennais.

Avant d’ajouter : « Ça va nous faire du bien de retrouver le championnat et tenter de retrouver la victoire le plus rapidement possible. On va travailler encore et encore pour retrouver l’efficacité offensive et défensive. Ça va finir par payer. On retiendra que la moindre erreur ne pardonne pas en Ligue des champions. Les équipes sont très efficaces. Elles mettent beaucoup de rythme. »