Quelques jours après la signature de Steve Mandanda au Stade Rennais, jusqu’en juin 2024, Bruno Genesio, entraineur du club breton s’est réjouit de cette arrivée.

En début de semaine, le Stade Rennais a enregistré l’arrivée de Steve Mandanda en provenance de l’Olympique de Marseille. Le champion du monde 2018, qui a eu très peu de temps de jeu la saison dernière, souhaite se relancer du côté de la Bretagne. Ce vendredi, Bruno Génésio, entraineur du club breton, s’est réjouit de cette arrivée : « C’était une de nos priorités à ce poste-là. On a attendu un peu plus que prévu, pour plein de raisons, mais on est très heureux d’avoir pu finaliser. On voulait absolument avoir Steve avec nous. C’est un très grand gardien avec beaucoup d’expérience. C’était le profil que l’on recherchait et il correspond pleinement à la mentalité que l’on souhaite avoir dans ce groupe. l y a eu un premier contact en janvier, mais c’était trop tôt. Après on a poursuivi ça début juin et régulièrement tout le mois de juin. Si le départ de Jorge Sampaoli aurait pu remettre sa venue en question ? Ça aurait pu, mais on avait eu quand même quelques échanges rassurants, même si dans ce métier il faut toujours être prudent. On est contents de pouvoir attirer un joueur de ce niveau-là au Stade Rennais », a savouré le coach des Rouge et Noir dans des propos relayés par Ouest-France.