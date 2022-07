Après le départ de Nayef Aguerd et la blessure de Warmed Omari, le Stade Rennais est à la recherche de renforts défensifs. Une véritable urgence aux yeux de Bruno Génésio.

“On avait déjà l’ambition de remplacer Nayef Aguerd, parti à West Ham, maintenant on a besoin de deux joueurs à ce poste puisque notre charnière titulaire est décimée. On a Loïc (Baldé) qui est là, qui va montrer le fort potentiel qu’on a décelé chez lui, mais ça nous oblige à prendre deux joueurs à ce poste-là plutôt qu’un seul. Je ne m’inquiète pas, car le marché est assez calme de partout, mais la grosse priorité, c’est d’avoir le plus rapidement possible ces deux défenseurs, car ce sont des postes très importants« , a déclaré Bruno Génésio en conférence de presse.

Pour rappel, Nayef Aguerd a quitté le Stade Rennais cet été pour rejoindre West Ham et la Premier League. Un transfert évalué à 35 millions d’euros que l’écurie bretonne doit désormais combler, d’autant plus que le jeune Warmed Omari (22 ans), titulaire en charnière centrale, s’est blessé et devrait être indisponible jusqu’à la fin du mois de septembre.