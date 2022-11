Ce soir, le Stade Rennais a fait match nul face à l’AEK Larnaca (1-1) en Ligue Europa. Obligé de passer par les Barrages, Benjamin Bourigeaud (28 ans) a des regrets…

Le Stade Rennais peut avoir des regrets ! Le club breton aura donc offert la première place du groupe à Fenerbahçe. Ce jeudi soir, les hommes de Bruno Génésio ont fait match nul face à l’AEK Larnaca (1-1), Ils terminent donc à la 2e place du groupe, derrière les turcs. Après la rencontre Benjamin Bourigeaud a exprimé son ressentiment, “Ce soir, c’est sûr qu’il y a de la frustration ! On n’a pas fait le match que l’on devait faire car on ne l’emporte pas. Cependant, je pense que la première place ne se perd pas aujourd’hui. Sur notre parcours en poule, on a fait des erreurs. On est quand même content de sortir de la phase de groupes même si on voulait faire mieux“, a pesté le milieu de terrain de 28 ans au micro de Canal+ Foot. Pour les 8es de finale, le club breton va affronter du lourd, leurs adversaires potentiels sont le FC Barcelone, le Sporting Portugal, le Bayer Leverkusen, le RB Salzbourg, le Shakhtar Donetsk, le FC Séville, la Juventus de Turin et l’Ajax Amsterdam.