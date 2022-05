Comme le rapporte BUT, la Lazio cible le milieu de terrain rennais Benjamin Bourigeaud pour remplacer le Serbe Sergej Milinkovic-Savic, qui devrait finalement quitter Rome cet été après des années de discussions.

Benjamin Bourigeaud, sans doute l’un des meilleurs joueurs de la saison en Ligue 1, n’a plus qu’un an à tirer de son contrat avec Rennes, mais un transfert pourrait encore être délicat à organiser pour le club de Serie A. Rennes veut convaincre le Français de 28 ans de rester dans le club breton et n’envisage pas de céder son joueur contre un faible montant, la Lazio prévoyant d’ouvrir les négociations seulement à partir de 8 à 10 millions d’euros. Compte tenu de l’intérêt généralisé pour le joueur, Rennes vise un prix d’environ 15 millions d’euros. Le joueur pourrait être tenté de jouer hors de France pour la première fois.