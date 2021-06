Attaquant du Stade Rennais, M’Baye Niang ne semble plus du tout entrer dans les plans de Bruno Genesio pour la saison prochaine.

Prêté en Arabie Saoudite la saison dernière, l’ancien milanais n’entre plus dans la rotation du club et son entraîneur Bruno Genesio. Résultats, le Stade Rennais met en vente son attaquant sénégalais. Une information confirmée devant les médias par le technicien breton en personne. « Pour l’instant, il (M’Baye Niang) est transférable, je n’aime pas trop évoquer ça, ce sont des moments difficiles pour les joueurs en premier, car eux aussi ont des situations difficiles, mais on se doit de préserver les intérêts du club et de l’équipe du mieux possible avec les choix décidés en notre âme et conscience. » Agé de 26 ans, Niang est évalué à 4,50 millions d’euros par le site « Transfermarkt. »