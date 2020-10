Le Stade Rennais, très actif sur le mercato cet été, devrait très probablement officialisé l’arrivée de Jérémy Doku en provenance d’Anderlecht dans les prochaines heures.

D’après les informations de Benjamin Idrac, journaliste d’Ouest France, Jérémy Doku devrait très bientôt être officialisé au Stade Rennais via un “accord tripartite trouvé pour le transfert de Jérémy Doky (18 ans, Anderlecht) au Stade Rennais, à hauteur de 26 M€ + bonus à la revente. L’international belge va signer cinq ans au SRFC“.

Un très bon coup comme le souligne Pierre Ménès, épaté par Rennes. “Rugani, Dalbert (exceptionnel) et un gros investissement sur Doku. Le recrutement du Stade Rennais est de très loin le meilleur et le plus impressionnant du championnat. Très prometteur” écrit le consultant de Canal + sur Twitter.